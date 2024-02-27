İlkokulda düşerek beyin kanaması geçirmişti: Küçük Mira’nın hayali Başkan Erdoğan’ı görmek | VİDEOHABER 27.02.2024 | 21:11 Ankara’nın Keçiören ilçesindeki ilkokulda düşerek beyin kanaması geçiren Mira Şahin tedavisinin ardından ATV’ye konuştu. Mira Şahin, “Ben iyiyim kendimi iyi hissediyorum. Bir de ben sağlamım çok güçlüyüm. Ameliyatımı hiç ağlamadan yaptım” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir ilkokulda düşerek beyin kanaması geçiren 3. sınıf öğrencisi Mira Şahin ATV'ye konuştu. Küçük Mira, "Gözümü açtığımda pide istedim. Kovalamacılık oynarken ayağım takıldı kafamı sıraya çarptım herhangi bir arkadaşım beni itmedi. Öğretmene söylendiği zaman öğretmen otur mira iyileşirsin geçer dedi" ifadelerini kullandı.

Rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğünü söyleyen Mira, "Tayyip Erdoğan'la çok görüşmek istiyorum. Gelip de yanağımdan öpse gerçekten bana ilaç gibi gelir" dedi. Beyin kanaması sonrasında girdiği ameliyat nedeniyle kesilen saçları yerine peruk isteyen Mira, "Uzun olsun bir de kıvırcık olsun başka da saçıma koyduğumda bazıları böyle düşüyor düşmeden olsun" diye konuştu.