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Giriş Tarihi: 10.10.2024

Beyin ve bağırsak sağlığı için çikolata

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Beyin ve bağırsak sağlığı için çikolata
Beslenme gurusu olarak tanımlanan Profesör Tim Spector'a göre, kaliteli bir parça çikolata, bağırsak ve beyin sağlığı için faydalı. İngiliz Daily Mail, Spector'un açıkladığı çikolatanın şaşırtıcı sağlık yararlarına yer verdi. Spector, kakao çekirdeklerinin lif ve polifenollerle dolu olduğunu, bu bileşiklerin iltihabı azalttığını ve bağırsakları sağlıklı tuttuğunu dile getirdi. Spector, "İçinde yüzde 70'ten fazla kakao bulunan kaliteli çikolatalardan bahsediyoruz; çünkü hepsi çok faydalı bir bitkiden geliyor" dedi. Sadece dört kare veya 20 gr kaliteli yüzde 70 bitter çikolata yemek yaşam kalitemizi artırıyor.
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Beyin ve bağırsak sağlığı için çikolata
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