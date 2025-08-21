Beykoz’da ifşalara konu olan kaçak kafe açıldı

Beykoz'da meclis üyeleri arasında ifşa ve karşılıklı şikâyetlerle başlayan süreç sonrasında mühürlenen kafenin, tüm usulsüzlüklere rağmen açıldığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Burak Korkmaz, Ağustos ayının başında yaptığı paylaşıma Beykoz Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Özgür Özçelik'in Boğaziçi öngörümünde kalan bir alanı kardeşi adına kapattığını iddia etti. Korkmaz, kendisinin çektiği görüntülerde Özçelik'in çivi dahi çakılmasının yasak olduğu Boğaziçi öngörünümde kalan yere kafe yaptırdığını ayrıca Beykoz Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonlarıyla asfalt kırığı döktürdüğünü belirtti.

Korkmaz'ın ifşası sonrasında Özgür Özçelik Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak meclis üyesi arkadaşından şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında çalışma yapan Başsavcılık Korkmaz'ı gözaltına altına aldırarak ifadesine başvurdu. Korkmaz verdiği ifadede, "İBB Meclis Üyesi olarak benim görevim zaten bu. Burada hukuka uygun olmayan bir oluşum var. Bunu kayıt altına almak benim ve benimle birlikte diğer meclis üyelerimizin en tabi görevi" ifadelerini kullandı. Söz konusu alan İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Burak Korkmaz'ın İBB bürokratlarına yaptığı şikâyetin ardından Büyükşehir Zabıtaları tarafından mühürlendi. Alanda bulunan her şeyin bir an önce kaldırılması uyarısında bulunuldu.

2 KERE AK PARTİ DÖNEMİNDE HİÇBİR İŞLEME İZİN VERİLMEDİ

Söz konusu alanda yürütülen çalışmalar, şikayetler üzerine Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce 2 kere durdurduğu öğrenildi. ancak belediyenin CHP'ye geçmesiyle el değiştiren alanın kiracısı oluşturduğu siyasi baskı ile çalışmalara devam ettiği iddia edildi.

VATANDAŞ ÇİVİ ÇAKAMAZKEN, MECLİS ÜYESİ KAFETERYA AÇTI

Boğaziçi Öngörünüm, etkilenme bölgesi ve SİT alanlarında vatandaşlar kendi ikamet ya da iş yerlerinde herhangi bir iyileştirme/tadilat süreci yürütemezken, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in kardeşine ait olduğu ifade edilen kafeteryanın tüm kanunlara rağmen açılması dikkati çekti.

KARDEŞİ BELEDİYE DE ÇALIŞIYOR

Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in kardeşi Özer Özçelik'in Beykoz Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde yaklaşık 3 ay önce işe başladığı, söz konusu Öngörünüm de yer alan araziye ise yine yaklaşık değerle 85 bin lira kira ödendiği iddia edildi.