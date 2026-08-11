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Giriş Tarihi: 11.08.2026 10:50 Son Güncelleme: 11.08.2026 12:08

Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce yürütülen uyuşturucu madde ticareti soruşturması kapsamında şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni suç delillerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen 20 şüpheli hakkında İstanbul Beykoz başta olmak üzere 5 ilçedeki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı
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Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Soruşturmada bir kısım şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesi sonucunda yeni suç delilleri ve yeni şüpheli şahıslar tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 20 şüpheli hakkında; "silah ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya uyuşturucu madde kullanmak" suçları kapsamında işlem başlatıldı.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI ARAMA

Belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin 15'inin Beykoz'da, 2'sinin Üsküdar'da, 1'inin Çekmeköy'de, 1'inin Esenyurt'ta ve 1'inin Bahçelievler'de ikamet ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #BEYKOZ

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