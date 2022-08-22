Beykoz’da vatandaşlar isyan etti: Evlerini boşaltmayanlar sebebiyle mağduruz!





"DÖNÜŞÜMÜN BİR AN ÖNCE YAPILMASINI ARZU EDİYORUZ"

Evini kentsel dönüşüme veren Menderes Bingöl, "Burada dönüşüm yapılıyor, biz de yıllardır bulunduğumuz alanın riskini göz önünde bulundurarak, bu dönüşümün bir an önce yapılmasını istiyoruz. Burada söz konusu olan iddiaların hiç birisinin ciddiyeti yoktur. Her şey tamamen yasal olarak yapılmaktadır. Her şey oturanların lehine olmaktadır. Bize karşı öne sürülen şartların tamamı devlet güvencesi altındadır. Biz deprem kuşağında bir ülkeyiz ama binalarımız buna karşı koyacak kuvvete karşı değildir. Biz kendimizin ve geleceğimiz için bu dönüşümün bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz." dedi



BEYKOZ BELEDİYESİ KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Beykoz Belediyesi konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tokatköy kentsel dönüşüm projemiz çeşitli odaklar tarafından kışkırtılmaktadır. Hemşehrilerimizin güvenli evlerde yaşama talebi bu odaklarca hiçe sayılmaktadır. Projemiz, vatandaşlarımızın zarara uğraması pahasına engellenmeye çalışılmaktadır. Sosyal medya ve çeşitli basın organlarında yalan iddialar ortaya atılmaktadır.

"Yalan 1: İnsanlar evlerinden çıkmak istemiyor.

Doğru 1: Proje bölgesindeki evlerin neredeyse tamamına yakını hak sahipleri tarafından gönüllü olarak boşaltılmıştır. Aylar önce taşınan bu hemşehrilerimiz yeni evlerinin yapılmasını beklemektedir.

Yalan 2: İnsanların evleri habersizce yıkılıyor.

Doğru 2: Tahliye ile ilgili tüm tebligatlar yapılmıştır. Hiçbir hak sahibi hemşehrimiz sürprizle karşılaşmamıştır.

Yalan 3: Proje zorla dayatılıyor.

Doğru 3: Proje hak sahibi hemşehrilerimizin rızasıyla onaylanmıştır. Projenin her süreci hak sahipleri ile istişare içinde yürütülmüştür.

Yalan 4: İnsanların arazileri gasp ediliyor.

Doğru 4: Proje bölgesindeki arazi hazineye aittir. Proje bitiminde hak sahipleri evleriyle birlikte tapularına da kavuşacaktır.

Yalan 5: Proje hukuka aykırı.

Doğru 5: Projede hukuka aykırı hiçbir uygulama yoktur. Uygulamaya geçilen bölgelerin hiçbirinde yürütme durdurma veya benzeri kararlar bulunmamaktadır.

Yalan 6: Proje ile devlet kâr edecek.

Doğru 6: Projenin büyük kısmı devlet destekli olarak hayata geçirilecektir. Hak sahibi vatandaşlarımızın yapacağı cüzi geri ödemeler proje maliyetinin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayacaktır" denildi.