Beykoz’daki yangına 6,5 yıl istendi

İstanbul Beykoz'da 28 Temmuz'da evinin balkonundan ormanlık alana işaret fişeği atarak yangın çıkaran Alihan Aksoy ertesi gün tutuklanmıştı. 1 ay tutuklu kalan şüpheli Alihan Aksoy 1 ay sonra tahliye oldu. Bu süreçte Beykoz Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.

250 METREKARELİK ALANDA 10 BİN LİRA ZARAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede yer alan Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre; yangın 250 metrekarelik alanı etkiledi ve toplamda 10 bin 648 lira 91 kuruşluk zarara neden oldu.

YANGIN ÇIKINCA 112'Yİ ARADI

Alihan Aksoy avukatı aracılığıyla bu zararı giderdi. Şüpheli ifadesinde yangın çıkınca 112'yi arayarak ihbarda bulunduğunu söylemişti. HTS kayıtları da bu ifadesini doğruladı.

"OLURSA OLSUN MANTIĞIYLA FİŞEĞİ ATEŞLEDİ"

Fezlekede Alihan Aksoy "havanın sıcaklığı, evinin konumu nedeniyle ateşlediği işaret fişeğinin ormanlık alana düşüp yangın çıkarabileceğini öngörebilirdi" dendi. Savunmasında ise "Yanar vaziyetteydi ineceği yerde sönebileceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm" şeklinde kurduğu cümlesine dikkat çekildi. Bu cümleden hareketle yangını öngördüğü halde "olursa olsun" mantığıyla hareket ettiği kaydedildi. Bu sebeple şüphelinin suçunu olası kastla işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

6 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Tüm bu nedenlerle şüpheli Alihan Aksoy'un "Olası kastla orman yakma" suçundan 6 yıl 6 aya kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Şüphelinin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için fezleke İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.