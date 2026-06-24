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Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:53 Son Güncelleme: 24.06.2026 12:10

Beylikdüzü'nde dehşet anları: Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövüldü!

Beylikdüzü'nde yol kavgasında bir kişi çocuğunun gözü önünde darp edilip bıçaklandı. Dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
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Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde ortasında yol verme meselesi yüzünden çıkan ve kavgaya dönüşen olayda taraflar araçtan indi. Yanında çocuğu olan adam sokak ortasında tekme tokat darp edilip bıçaklandı. Saldırganlar önünde duran şahsa da araçla çarpmak istedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrası darp raporu alan adam şikayetçi oldu.

Beylikdüzü'nde yol kavgası! Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövüldü | Video

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Görüntülerde, adamın darp edilmeye çalışılması, yanındaki çocuğunun olay bölgesinden uzaklaştırılması ve şahısların kaçarken araçla çarpmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü'nde dehşet anları: Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövüldü!
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