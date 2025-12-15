Beylikdüzü’nde korkutan kaza: Yolda kayan motosiklet kamyonetin altına girdi! O anlar kamerada

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği sürücü ve yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yolda kayan motosikletin kamyonetin altına girdiği görülüyor.