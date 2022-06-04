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Giriş Tarihi: 4.6.2022 13:12

Beylikdüzü'nde silahlı banka soygununun detayları ortaya çıktı!

İHA
Beylikdüzü’nde silahlı banka soygununun detayları ortaya çıktı!

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan banka soygununu gerçekleştiren 4 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, silahlı banka soygununun detayları ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan banka soygunun detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre bankaya gelen iki soyguncudan biri güvenlik görevlisinin silahını alırken, diğer soyguncu ise vezneye yöneldi.

180 BİN DOLARI SİLAH ZORUYLA ALDI

Soyguncular bu sırada sattığı arsanın parasını yatırmak için bankaya gelen yabancı uyruklu şahsın 180 bin dolarını silah zoruyla aldı. Zanlılar ayrıca banka veznesinde bulunan bin 210 euro, 30 bin 255 dolar ve 137 bin lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

4 ZANLININ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Konu ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini didik didik inceledi. Olayı gerçekleştiren iki zanlı ve onlara yardım eden diğer iki kişinin kimlikleri tespit edildi. Yapılan çalışmaların neticesinde Ahmet U. S.(33), Yunus Ç.(25), Mehmet A.(30) ve Delal T.(26) isimli zanlılar yakalandı. Biri kadın 4 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam etiği öğrenildi.

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Beylikdüzü'nde silahlı banka soygununun detayları ortaya çıktı!
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