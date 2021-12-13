Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’dan alkışlanacak hareket! İETT otobüsü arızalanınca otizmli çocuğu ekibindeki araçla okuluna gönderdi

"BEN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM O ADAMDAN"

Başkan Yıldız "Biz kötülemek istemiyoruz ama her gün yaşanıyor" dediği sırada bir vatandaş, "Ben kötülüyorum. Ben hiç memnun değilim o adamdan" diyerek tepkisini dile getirdi.