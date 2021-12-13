Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’dan alkışlanacak hareket! İETT otobüsü arızalanınca otizmli çocuğu ekibindeki araçla okuluna gönderdi

YILDIZ, YOLDA KALAN OTİZİMLİ ÇOCUĞU VE ANNESİNİ EKİBİNDEKİ ARAÇLA OKULA GÖNDERDİ
Bu sırada bir programa giden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, arıza yapan aracı ve yoldaki vatandaşları görünce aracını durdurup vatandaşların yanına gitti. Vatandaşların derdini dinleyen Başkan Yıldız, otizmli çocuğu ve annesini ekibindeki bir araçla okuluna gönderdi.
"BEN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM O ADAMDAN"
Başkan Yıldız "Biz kötülemek istemiyoruz ama her gün yaşanıyor" dediği sırada bir vatandaş, "Ben kötülüyorum. Ben hiç memnun değilim o adamdan" diyerek tepkisini dile getirdi.
İMAMOĞLU'NA TEPKİ
Başkan Yıldız, yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından, "Sn. Ekrem İmamoğlu kurgu yapmazsanız, algı oluşturmazsanız; halkın sesine kulak verirseniz 'her şey güzel olacak' vaadinin nasıl boşa düştüğünü görürsünüz. Bu ses 16 milyon İstanbullunun sesi. Dinleyin ne diyor:" notuyla paylaştı.