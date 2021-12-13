Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan alkışlanacak hareket! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İBB dikey bahçeleri yıkmaya devam ediyor | Video 12.12.2021 | 12:58
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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, arıza yapan İETT otobüsünü görünce makam aracını durdurdu mağdur olan vatandaşların yanına gitti. Burada vatandaşların derdini dinleyen Yıldız, örnek bir davranış sergiledi. Yıldız otobüs arızalanınca yolda kalan otizmli genci ve ailesini ekibinde bir araçla okuluna gönderdi.