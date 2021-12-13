Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan alkışlanacak hareket! | Video

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, arıza yapan İETT otobüsünü görünce makam aracını durdurdu mağdur olan vatandaşların yanına gitti. Burada vatandaşların derdini dinleyen Yıldız, örnek bir davranış sergiledi. Yıldız otobüs arızalanınca yolda kalan otizmli genci ve ailesini ekibinde bir araçla okuluna gönderdi.