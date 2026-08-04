Kaza, 20.45 sıralarında Beyoğlu Gazhane Caddesi Kabataş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 PVE 181 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki lüks ticari minibüse çarptı.

Ardından arkadan gelen 3'ü ticari taksi olmak üzere toplamda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddede bir şeridi trafiğe kapatırken kaza esnasında hafif yaralanan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı



Kazaya karışan 3 araç kullanılamaz hale gelirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Caddenin temizlenmesi sonrası trafik normale döndü. Öte yandan meydana gelen kaza, dronla havadan görüntülendi.