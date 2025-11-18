SON DAKİKA: Beyoğlu’nda deterjanlı kahve skandalı! Genç mühendis yoğun bakıma alındı!

Fatih'te bir otelde kalan Servet Böcek, eşi ve çocuklarının zehirlenme sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Beyoğlu'nda bir kafede skandal bir olay yaşandı.
İddiaya göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İlçesi Ömer Avni Mahallesindeki bir kafede meydana gelen zehirlenme olayı ile ilgili olarak çalışma başlatıldı.
Yapılan kontrolde; A.Ö.T. (26) isimli şahsın kahve içtiği sırada rahatsızlandığı, hayati tehlikesi mevcut olarak tedavisinin devam ettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde; Baba E.Ö. kızlarının işlettiği kafede bulunan şişelere deterjanı koyduğu, mağdur şahsın içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı anlaşıldı.