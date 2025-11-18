Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Beyoğlu’nda deterjanlı kahve skandalı! Genç mühendis yoğun bakıma alındı!
Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:58 Son Güncelleme: 18.11.2025 16:18

SON DAKİKA: Beyoğlu’nda deterjanlı kahve skandalı! Genç mühendis yoğun bakıma alındı!

İstanbul'da Ortaköy'de Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından bir haber de Beyoğlu'ndan geldi. Bir kafede kahve içen 26 yaşındaki A.Ö.T. bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan A.Ö.T. yoğun bakıma alınırken yapılan incelemelerde iddiaya göre şüpheli kadın kahveyi deterjanla yaptı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken işletmeyi de mühürledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
SON DAKİKA: Beyoğlu’nda deterjanlı kahve skandalı! Genç mühendis yoğun bakıma alındı!

Fatih'te bir otelde kalan Servet Böcek, eşi ve çocuklarının zehirlenme sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Beyoğlu'nda bir kafede skandal bir olay yaşandı.

İddiaya göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İlçesi Ömer Avni Mahallesindeki bir kafede meydana gelen zehirlenme olayı ile ilgili olarak çalışma başlatıldı.

Yapılan kontrolde; A.Ö.T. (26) isimli şahsın kahve içtiği sırada rahatsızlandığı, hayati tehlikesi mevcut olarak tedavisinin devam ettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde; Baba E.Ö. kızlarının işlettiği kafede bulunan şişelere deterjanı koyduğu, mağdur şahsın içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı anlaşıldı.

Kahveyi yapan şahsın M.A.(50) olduğu tespit edildi, işletme sahibi olduğu tespit edilen G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) isimli şahıslar yakalandı, işletme mühürlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Beyoğlu’nda deterjanlı kahve skandalı! Genç mühendis yoğun bakıma alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz