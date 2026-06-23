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Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:32 Son Güncelleme: 23.06.2026 10:49

Beyoğlu’nda hayrete düşüren anlar! Yol kavgasında küfürler tehditler havada uçuştu: "Boksörüm, çeneni kırarım”

İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen yol tartışması akıllara durgunluk verdi. Yol kenarında park halindeki aracında bekleyen sürücüyle, motosikletli 2 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği olay kavgaya dönüşürken küfürler ve tehditler havada uçuştu. Motosikletlilerden birinin, "Boksörüm, çeneni kırarım " sözleriyle sürücüye savurduğu tehditler ise şaşkınlık yarattı. Çevredekilerin araya girdiği kavga araç kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Beyoğlu’nda hayrete düşüren anlar! Yol kavgasında küfürler tehditler havada uçuştu: Boksörüm, çeneni kırarım
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Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü aracını yol kenarına çekerek park etti. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

'BOKSÖRÜM ÇENENİ KIRARIM'

Tartışma sırasında motosikletlilerden biri küfür ederek, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.

OLAY ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan tartışma anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Görüntülerde çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL BEYOĞLU #BEYOĞLU

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Beyoğlu’nda hayrete düşüren anlar! Yol kavgasında küfürler tehditler havada uçuştu: "Boksörüm, çeneni kırarım”
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