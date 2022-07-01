Beyoğlu Kasımpaşa'da 20 Haziran'da akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Berk Emir Ö. (22) arkadaşıyla birlikte gezinirken işyeri önünde oturan Hakan Yarımay'ın (42) önüne gelince konuşmaya başladılar. Hakan Yarımay ve Berk Emir Ö., konuşma sırasında tartışmaya başladı. Bu sırada Hakan Yarımay, gençleri yanından kovarak uzaklaştırdı. Arkalarından bir süre giden Hakan Yarımay, daha sonra önünde oturduğu dükkanın önüne gelerek tekrar beklemeye başladı. Bu sırada silah alarak geri gelen Berk Emir Ö., Hakan Yarımay'a arkasından 3 el ateş edip kaçtı. Topuk, kalça ve böbreğinden yaralanarak kanlar içinde kalan Hakan Yarımay yere yığılırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Hakan Yarımay'ı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Polis olaya karışan iki kişi ile birlikte 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

ASIL FAİL YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silahı kullandığı tespit edilen Berk Emir Ö.'nün saklandığı adresi tespit etti. Fatih'te bir adrese baskın yapan ekipler şüpheli Berk Emir Ö. ve ona kaçarken yardım ettiği ileri sürülen, Zafer T. gözaltına alındı.

KÜFÜRLEŞME YÜZÜNDEN CİNAYET

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede aynı mahallede yaşıyoruz bana küfretti sinirlendim olay gerçekleşti dediği öne sürüldü. Öte yandan olay anına dair görüntülerde ortaya çıktı.



Beyoğlu'nda korkunç cinayet: Evinden silah imahalathanesi çıktı | Video

SİLAH İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Masası ekipleri baskın yaptıkları adreste bir de silah imalathanesi ortaya çıkardı. Baskında silah imalatında kullanılan, çok sayıda malzeme ele geçirildi.