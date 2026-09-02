Beyoğlu’nda sokakta darbettikleri kişiyi gasp ettiler! 4 çocuk tutuklandı: O anlar kamerada

TOPLAM 21 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.D.'nin yağma suçundan 2, M.A.'nın yağma ve motosiklet hırsızlığı suçlarından 3 kaydı bulunduğu belirlendi. A.K.'nin ağırlıklı olarak yağma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanma ve silah suçlarından 11 kaydı olduğu tespit edildi. T.Y.C.'nin ise kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve otomobilden hırsızlık suçlarından 5 kaydı bulunduğu öğrenildi.