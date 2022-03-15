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Giriş Tarihi: 15.3.2022 09:14 Son Güncelleme: 15.3.2022 09:32

Beyoğlu'ndaki 'kartopu' çatışmasında suikast tabancası detayı şoke etti

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Beyoğlu’ndaki ’kartopu’ çatışmasında suikast tabancası detayı şoke etti

İstanbul Beyoğlu'nda kartopu yüzünden çıkan tartışmada 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Olayda kullanan silahın, suikast tabancası olarak bilinen Glock marka tabanca olduğu belirlendi.

Olay, önceki gün saat 21.15 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana gelmişti. Parkta kartopu oynayan mahalle sakinlerinin, kendilerine kartopu atıldığı iddiasıyla ellerinde sopalarla mahalleye gelen bir grupla tartıştığı öne sürülmüştü. Mahalle sakinlerine rastgele ateş açılması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Kurşunların Glock marka bir tabancadan çıktığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

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Beyoğlu'ndaki 'kartopu' çatışmasında suikast tabancası detayı şoke etti
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