Beyoğlu’ndaki ’kartopu’ çatışmasında suikast tabancası detayı şoke etti

Olay, önceki gün saat 21.15 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana gelmişti. Parkta kartopu oynayan mahalle sakinlerinin, kendilerine kartopu atıldığı iddiasıyla ellerinde sopalarla mahalleye gelen bir grupla tartıştığı öne sürülmüştü. Mahalle sakinlerine rastgele ateş açılması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Kurşunların Glock marka bir tabancadan çıktığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.