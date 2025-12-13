Beypazarı’nda 2 katlı binada yangın: Baba ve 2 kızı dumandan etkilendi

Beypazarı ilçesine bağlı Ayvaşık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Levent G.'nin (39) eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, anne Şirin G. kendi imkânlarıyla evden çıkmayı başardı. Ardından baba Levent G., 5 ve 8 yaşlarındaki kızlarını alarak binadan dışarı çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen baba ile 2 kızı, sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.