Beypazarı’nda otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Beypazarı ilçesi Koyunağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan'ın yönetimindeki 06 BCB 01 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan yönetim kurulu üyesi Ekrem Ertürk olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Vedat Yıldız, Turgut Uysal ve sürücü Ömer Ercan ise hafif şekilde yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Ekrem Ertürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.