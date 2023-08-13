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Giriş Tarihi: 13.8.2023 22:06

Beyşehir Gölü'nde tekne battı: 1 kişi boğularak hayatını kaybetti

Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

AA
Beyşehir Gölü’nde tekne battı: 1 kişi boğularak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tolga Y. (33), Ali Y. (31) ve Mehmet Ali Kocabaş (33) Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Gölyaka Mahallesi'nden tekneyle açıldı.

Teknenin su alarak batmasının ardından Tolga Y. ve Ali Y. yüzerek kıyıya çıktı, Kocabaş ise suda gözden kayboldu.

Mehmet Ali Kocabaş için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki balıkçıların da destek verdiği çalışma sonucu, Kocabaş'ın cansız bedenine kıyıya yaklaşık 150-200 metre mesafede ulaşıldı.

Kocabaş'ın cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Beyşehir Gölü'nde tekne battı: 1 kişi boğularak hayatını kaybetti
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