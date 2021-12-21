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Giriş Tarihi: 21.12.2021 15:39

Beyşehir Gölü'nün suyu çekilmişti! Kamyonlarla kar döküldü

DHA
Beyşehir Gölü’nün suyu çekilmişti! Kamyonlarla kar döküldü

Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde iş makinesiyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenip kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyşehir Gölü'ne götürülerek döküldü.

Beyşehir'de geçen hafta sonu etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı. Belediyle, ilçe merkezinde temizlik çalışması yaptı. İş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre çekilen Beyşehir Gölü'ne götürülüp, döküldü.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Şu an Beyşehir merkezde 40-50 santimetre, tepelerdeki mahallelerimizde 70 santimetrelere varan dağlarda ise 3- 4 metreyi bulan kar yağışı var. Ümit ediyoruz ki sürekli yağışın olacağı bir kar dönemine girdik. Çarşıda caddelerde topladığımız tepecikler haline getirdiğimiz bu karları Beyşehir Gölü'nün kıyısına koyduk. Amacımız göle takviye yapıp su seviyesini yükseltmektir. Beyşehir Gölü'nün su seviye kodu bu yıl 1123,90'ları görür ümit ediyorum."

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Beyşehir Gölü'nün suyu çekilmişti! Kamyonlarla kar döküldü
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