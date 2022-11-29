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Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:21 Son Güncelleme: 29.11.2022 14:21

Bez Çanta Nasıl Yıkanır? Kanvas ve Bez Çantalar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Bez çanta nasıl yıkanır seçenekleri iki tanedir. Bu iki seçenekte de bez çanta yıkanınca çeker mi gibi bir soru oluşması normaldir. Çünkü bez çanta makinada yıkanır mı, yıkansa çeker mi dikkat edilen bir şeydir. Çantanın çekmemesi için özen göstermek gerekir. Çeken bir çanta kullanılmak istenmez. Dolayısıyla makinada bez çanta nasıl yıkanır ve bez çanta kaç derecede yıkanır için sonuçlar bilinmelidir. Bezden ziyade başka kumaşlar içinde aynı sorular vardır. Örneğin kanvas çanta yıkanır mı sorusuna bez çantayla aynı cevapları vermek mümkün değildir.

Bez Çanta Nasıl Yıkanır? Kanvas ve Bez Çantalar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Bez çanta nasıl yıkanır için hem makinada hem de elde yıkanabileceği ifade edilebilir. Eğer ki makinayı baz alırsak makinada bez çanta nasıl yıkanır veyahut bez çanta makinada yıkanır mı sorularına cevap vermiş oluruz. Bu sorunun cevabını verdikten sonra birde çantanın çekme problemi vardır. Tam da bu noktada, bez çanta yıkanınca çeker mi için cevap ararız. Isıya göre bez çantalar elbette çekebilir. Fakat bez çanta kaç derecede yıkanır sonucuna uygun yıkarsak çekmez. Bez harici kanvas kumaşı da konuya dahil edilebilir. Yani kanvas çanta yıkanır mı sorusuna cevap aranabilir.

Bez Çanta Nasıl Yıkanır?

Özellikle günümüz çamaşır makinalarında çok fazla programlar vardır. Artık her kumaş tipine göre program seçme şansımız var. Çünkü keten ve bez kumaşları aynı programda ve aynı derecede yıkanması mümkün değildir. Eğer yıkanırsa kumaşların deforme olduğunu ve çekme yaptığı sonuçlarıyla karşılaşabiliriz. Bu nedenle hangi kumaşın nasıl yıkanacağı ve kaç derecede yıkanacağı bilinmelidir. Bu konu etrafında bez çanta ele alınacaktır. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Bez çanta iki şekilde yıkanabilir. Hem makinada hem de elde. Elde yıkamak isteyenler çantanın üzerine bir miktar deterjan dökmeliler. Daha sonra fırça yardımıyla çantayı fırçalamalılar. Son olarak ise çanta durulanmalıdır. Çanta fırçalanırken su ılık, durulanırken ise soğuk olmalıdır.

Bez Çantalar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede Yıkanır?

Kanvas ve bez kumaşların kendilerine göre özellikleri vardır. Kanvas kumaş daha dayanıklıyken bez o kadarda değildir. Haliyle kanvas ve bez kumaşı makinada yıkandığında suyun kaç derece olduğu önem kazanmaktadır. Bez çanta için makinada 30 ya da 40 derecede yıkanması idealdir. Bu derecelerde bez çantanın yıkanması hem çantayı temizleyecektir hem de deforme olmayacaktır. Yani çanta çekmeyecektir.

Kanvas Çantalar Çamaşır Makinesinde Hangi Programda ve Kaç Derecede Yıkanır?

Kanvas aslında sert keten kumaşıdır. Keten kumaşlar bez kumaşlardan çok daha farklıdır. Örneğin bez bir çantayı makinada 50 derecede yıkarsak çekme yapabilir. Keten kumaşı 50 derecede yıkamak ise büyük olasılıkla çekme yaptırmayacaktır. Bu nedenle kanvas çantaların makinada yıkanma dereceleri de farklı olacaktır. Kanvas çantalarda yine elde yıkanabilir. Yukarıda bez çantanın elde nasıl yıkanabileceği anlatılmıştır. Kanvas çanta içinde bu geçerli olacaktır. Fakat kanvas çantayı çamaşır makinasında yıkamak istiyorsak derece değişecektir. Kanvas çantaların makinada yıkama dereceleri, ön yıkama varsa 25 veya 30 derece olması gerekir. Kanvas çantanın kirliliğine göre ana yıkama derecesi artmaktadır. Bu bakımdan ana yıkama sıcaklığı 40, 50 ya da en fazla 60 derece olmalıdır.

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Bez Çanta Nasıl Yıkanır? Kanvas ve Bez Çantalar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?
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