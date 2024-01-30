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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Bıçak parası isteyen doktora suçüstü

Çanakkale’de ameliyat için 100 bin lira isteyen cerrah Şükrü T., parayı alırken suçüstü yakalandı. Tutuklanan doktorun daha önce de çok defa şikâyet edildiği ancak üniversitenin hiçbir işlem yapmadığı öğrenildi

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Bıçak parası isteyen doktora suçüstü
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kilo kaybı şikâyetleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 65 yaşındaki B.K.'ya Gastroenteroloji Uzmanı Doçent Doktor Şükrü T. tarafından safra yolu kanseri teşhisi konuldu. İddiaya göre doktor Şükrü T. operasyon öncesi B.K.'nın yakınlarından 20 bini peşin olmak üzere 100 bin TL bıçak parası talep etti. Düşüneceklerini belirterek hastaneden ayrılan aile, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.



Polis ekipleri, hasta yakınlarına seri numaraları alınmış paraları doktora vermesini istedi. Doç. Dr. Şükrü T., seri numaraları belirlenen 20 bin lirayı alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Doç. Dr. Şükrü T., suçlamaları kabul etmedi. Kendisine komplo kurulduğunu öne süren Şükrü T., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yüzlerce hasta yakınının 2021 yılından bu yana Şükrü T. hakkında hastalardan bıçak parası istediği iddiasıyla üniversite yönetimine şikâyette bulunduğu ancak yönetimin bu konuyla ilgili bir araştırma yapmadığı ortaya çıktı.

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Bıçak parası isteyen doktora suçüstü
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