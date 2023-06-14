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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Bıçak zoruyla tecavüz etti

Bıçak zoruyla tecavüz etti
Antalya'nın Kepez ilçesinde 12 Şubat'ta Antalya Havalimanı'nda bilet satı-satışı yapan Ayşegül Şimşek'i şı (33), iş dönüşü servis aracın-(aracından indiği sırada 16 bıçak dan darbesiyle öldüren eski eşi Erhan Onur Eldemir (40) hakkında savcı ilk duruş-duruşmada mütalaasını verdi. mada Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada cumhuriyet sav-savcısı, Eldemir hakkında 'tasar-cısı, tasarlayarak boşanmış olduğu eşe layarak karşı kasten öldürme' suçun-suçundan ağırlaştırılmış ömür dan boyu hapis istendi.



Ayşegül Şimşek'in Fransa'da yaşa-yaşayan ablası Zerrin Çelik de yan tanık olarak dinlendi. Çelik "Görüşmemizde Ayşegül, bana üç aydan beri işten eve, evden işe geldiğini, başka bir yere çıkamadığını söyledi. Nedenini sordum ve ağlama-ağlamaya başladı. 'Erhan ile prob-ya problem yaşadık' dedi. Sanığın lem annem ve babam Isparta'da iken iş çıkışı geldiğini, üze-üzerine benzin döküp yakma-rine yakmaya çalıştığını, bıçak zoruyla ya tecavüz ettiğini bana anlat-anlattı" dedi. tı" Duruşma, temmuz ayına ertelendi. Mahkeme çıkışı avukat Semih Altın, katil eski kocanın Ayşegül Şimşek'e defalarca teca-tecavüz ettiğini belirterek, "Gizli vüz tanıkların dinlenmesi tale-talebinde bulunduk. Ancak tale-binde talebimiz reddedildi. Bu konuşya bimiz ilgili suç duyurusunda bulu-bulunacağız. Tecavüz ettiği için nacağız. ekstra cezalandırılmasını isti-istiyoruz" diye konuştu. yoruz" DHADHA

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Bıçak zoruyla tecavüz etti
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