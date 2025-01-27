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Giriş Tarihi: 27.1.2025 09:16 Son Güncelleme: 27.1.2025 09:18

Bıçaklanan gence yardım anı saniye saniye kamerada

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklanan Ö.H. (22) tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay sonrası yaralı gence vatandaşların yardım ettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bıçaklanan gence yardım anı saniye saniye kamerada

Olay, saat 19.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.H., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç. (18), Y.C. (18), Ş.H. (19), M.E.A. (18), B.G. (19) ve S.D.'yi (17) gözaltına aldı. Bu arada Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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Bıçaklanan gence yardım anı saniye saniye kamerada
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