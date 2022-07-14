Bıçaklandı 2 ay sonra hayatını kaybetti

Kocaeli Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yaşanan olayda büfe işleten Yunis Y. berber M.C.'nin iş yerinde çay demleyip komşularına ikram etmesi nedeniyle tartıştı. Yunis Y, M.C.'nin çay satışına engel olduğunu ileri sürdü. Hatta yaşanan tartışmada Yunis Y, M.C.'ye ait berber dükkanının camlarını kırdı. M.C., Yunis Y. hakkında şikayetçi olmadı. Gece saatlerinde yeniden iş yerine gelen Yunis Y. yerden topladığı taşlarla berber M.C. dükkanının, ayakkabı tamircisi M.G.'ye ait iş yeri, mobilya imalatı yapan Mehmet Ali Öztaş'ın atölyesi ve emlakçı C.Ş.'nin iş yerinin camlarını kırdı. Olayın ardından Yunis Y. motosikletine binerek kaçarken çevredeki vatandaşlar iş yeri sahipleri ve polisi aradı.

2 KİŞİYİ YARALADI

Esnafın şikayeti üzerine Yunis Y. gözaltına alındı. Yunis Y.'nin camları kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bunun üzerine gözaltına alınan Yunis Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra iş yerinin bulunduğu cadde üzerindeki kahvehaneye gelen Yunis Y., burada iş yerlerinin camını kırması nedeniyle kahvedekilerle arasında tartışma çıktı. Üzerindeki bıçağı çıkartan Yunis Y., kahvehane sahibi ile olaya müdahale etmeye çalışan Mehmet Ali Öztaş'ı bıçakla yaraladı. Kahvehanedekiler Yunis Y.'yi darp ederek etkisiz hale getirirken yaralılar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

66 GÜNDÜR SAVAŞIYORDU

Bıçaklanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Öztaş, 66 gündür süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. 3 çocukbabası olan Mehmet Ali Öztaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi. Zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.