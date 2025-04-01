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Giriş Tarihi: 1.4.2025 14:41 Son Güncelleme: 1.4.2025 14:46

Bıçaklı kavgada gözaltı sonrası adliyeye sevk: 1 tutuklama, 5 adli kontrol

Kırıkkale’de Yehimahalle Rıza Elitok Parkı’nda çıkan bıçaklı kavgada, gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesiyle gelişen olayda, zanlılardan E.C.A çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıld

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Bıçaklı kavgada gözaltı sonrası adliyeye sevk: 1 tutuklama, 5 adli kontrol

Olay, parkta husumet bulunan gruplar arasında çıkan kavgada meydana geldi. Kavgada Yusuf Akbay, B.S, H.S ve F.D bıçak yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı; ancak yaralılardan Yusuf Akbay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİ SÜREÇTE ÖNE ÇIKANLAR

Gözaltına alınan zanlılardan E.C.A, sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar; S.Ö, O.B, A.B, İ.M. ve S.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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Bıçaklı kavgada gözaltı sonrası adliyeye sevk: 1 tutuklama, 5 adli kontrol
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