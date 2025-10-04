Lisedeki akran zorbalığında yeni detaylar: Yumruklaştı, boğazına yapıştı, nefessiz kaldı! SABAH ifadelerine ulaştı...

İÇDAŞ Meslek Lisesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan akran zorbalığıyla ilgili kavgaya tanık olan 26 öğrenci soruşturma kapsamında ifade verdi. Pedagog eşliğinde ilk gün 15 öğrencinin ifadesi alınırken, dün 11 öğrencinin ifadesi alınarak soruşturma tamamlandı. Öğrenciler yaşanan kavgayı ve sonrasını detaylı bir şekilde anlattı.
KAVGA ŞINAV NEDENİYLE BAŞLAMIŞ
İfadelerinde geçtiğimiz yıl Zongultak'tan ailesiyle birlikte Biga'ya göç ederek okula geçtiğimiz yıl katılan M.D.Y. ile Y.C.'nin zaman zaman güç ve hırs nedeniyle atıştıklarını belirten öğrenciler, "Y.C., M.D.Y. ile arkadaş olsalar da teneffüslerde zaman zaman spor branşları konusunda iddialaşırlardı. Y.C. bir ders öncesinde şınav çekme konusunda M.D.Y ile iddiaya tutuşmuştu. M.D.Y. bu konuda Y.C ile alay etti. M.D.Y. güç konusunda Y.C. ile sürekli dalga geçerdi. Asıl kavganın çıkış noktası şınavı kimin daha fazla çekebileceğine dayalıydı" dediler.
M.D.Y
BİRBİRLERİNİN BOĞAZINA YAPIŞTILAR
Son teneffüs zilinin çalmasıyla sırasından kalkan M.D.Y.'nin geçerken yanlışlıkla Y.C.'nin ayağına bastığını söyleyen öğrenciler, "M.D.Y. özür dilese de Y.C. tartışmayı sürdürdü. Tartışma bir anda yumruklaşmaya döndü. Her ikisi de birbirlerinin boğazına yapıştı. Yerde yaklaşık 1 dakika boğuştular. Sanırım bu boğuşma sırasında Y.C nefessiz kalmıştı. Ayağa kalktığında bilinci kapalı gibiydi. Karnına gelen yumruk darbelerinde kendini koruyamadı ve bayılarak düştü. O sırada kafasını masaya çarptı. Kavgayı bir türlü ayıramadık. Bu sırada sınıfa beden eğitimi öğretmenimiz girdi. Kavgayı o ayırdı. Y.C. kendinde değildi. Hemen ambulans çağrıldı" dediler.
SADECE BİR ÖĞRENCİ "YERDE TEKMELEDİ"
M.D.Y.'nin yerde baygınlık geçirdiği sırada Y.C. tarafından tekmelendiğini 25 öğrenci kabul etmedi. Sadece bir öğrenci tekmelemenin yaşandığını ve bu tekmeleme sonrası Y.C.'nin bayıldığını iddia etti.
Y.C
UYUTULUYOR
26 öğrencinin verdiği bilgiler soruşturma dosyasına girerken, beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.D. Y.,'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar, M.D.Y.'nin uzun bir süre nefessiz kaldığını bu nedenle beyninde ciddi bir hasar oluştuğunu belirterek henüz uyandırılamadığını söyledi.
MÜDÜR VE 2 YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI
Öte yandan olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü C.E. ile 2 müdür yardımcısı tedbiren açığa alındı.