Lisedeki akran zorbalığında yeni detaylar: Yumruklaştı, boğazına yapıştı, nefessiz kaldı! SABAH ifadelerine ulaştı...

M.D.Y

BİRBİRLERİNİN BOĞAZINA YAPIŞTILAR

Son teneffüs zilinin çalmasıyla sırasından kalkan M.D.Y.'nin geçerken yanlışlıkla Y.C.'nin ayağına bastığını söyleyen öğrenciler, "M.D.Y. özür dilese de Y.C. tartışmayı sürdürdü. Tartışma bir anda yumruklaşmaya döndü. Her ikisi de birbirlerinin boğazına yapıştı. Yerde yaklaşık 1 dakika boğuştular. Sanırım bu boğuşma sırasında Y.C nefessiz kalmıştı. Ayağa kalktığında bilinci kapalı gibiydi. Karnına gelen yumruk darbelerinde kendini koruyamadı ve bayılarak düştü. O sırada kafasını masaya çarptı. Kavgayı bir türlü ayıramadık. Bu sırada sınıfa beden eğitimi öğretmenimiz girdi. Kavgayı o ayırdı. Y.C. kendinde değildi. Hemen ambulans çağrıldı" dediler.

SADECE BİR ÖĞRENCİ "YERDE TEKMELEDİ"

M.D.Y.'nin yerde baygınlık geçirdiği sırada Y.C. tarafından tekmelendiğini 25 öğrenci kabul etmedi. Sadece bir öğrenci tekmelemenin yaşandığını ve bu tekmeleme sonrası Y.C.'nin bayıldığını iddia etti.