Bilal Erdoğan: Gençlerimiz sosyal medyada birçok sıkıntılı akıma maruz kalıyor

TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtım programı, TVF Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, projenin çocukların dünyayı doğru anlaması ve çok yönlü bakış açısına sahip olması açısından önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise yarışmanın başlangıcını İzmir'de yaptıklarını, Anadolu'nun birçok kentinde tanıtımların devam edeceğini söyledi.

Yarışmaya ortaokul öğrencilerinin bu yıl belirlenmiş olan 6 kitabı edinerek veya TÜGVA'nın destek olduğu "LaLa" uygulaması üzerinden dinleyerek katılabileceklerini bildiren Erdoğan, yarışma sonunda ülke genelinde ilk 3'e giren çocukları, 2 aile üyesiyle birlikte Balkan turuna veya umreye göndereceklerini bildirdi.

Kitap Kurdu Yarışması'na geçen yıl 280 bine yakın ortaokul öğrencisinin katıldığını, bu yılki hedefin ise 300 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu dile getiren Erdoğan, ortaokul çağında okuma alışkanlığı kazanılmasının önemine işaret etti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın kitaplarla dost olmasını, yeni dünyaları keşfetmesini çok önemsiyoruz. Çünkü bu kirli sosyal medya ortamında gençlerimizin kontrolsüz olarak birçok sıkıntılı, sorunlu mecrayla yüz yüze kalması, buralardan kötü tesirler altında kalması, dünyadaki dinsizleşme, kimliksizleşme, cinsiyetsizleşme gibi akımlara maruz kalmasındansa kitaplarla çok daha sağlıklı bir geleceğe kapı aralamasını önemsiyoruz. Ortaokul çağı bunun tam zamanı. 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıkları kazanması için Kitap Kurdu Yarışması bir fırsat. Özellikle ortaokul öğretmenlerimizin bu yarışmaya öğrencilerini teşvik etmesini hem ödüller kazanma vesilesiyle hem çocuklara kitap okumayı özendirmesi vesiylesiyle önemsiyoruz."

"YETER Kİ DÜNYANIZDA KİTAPLARA YER AÇIN"

Proje kapsamında kullanılan "LaLa" uygulamasının yeni bir sesli kitap uygulaması olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu uygulamadan kitapları okuyabileceksiniz, dinleyebileceksiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Yeter ki dünyanızda kitaplara yer açın." diye konuştu.