Bilal Erdoğan: Gençlerimize Necip Fazıl’ı tanıtacağız

Başakşehir'in en büyük yaşam ve kültür merkezi kapılarını açtı. Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nın hizmete alım törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

GENÇLERİMİZ NECİP FAZIL'A TANITACAĞIZ

Törende konuşan Bilal Erdoğan, şunları söyledi: Biz Başakşehir'de olmaktan memnunuz. Geleceği çok daha parlak olan, şehircilik açısından geleceği yakalamış bir ilçemizde olmaktan memnunuz. Yeni havalimanına olan yönelik bütün altyapılar aynı zamanda üniversitemize hem de Başakşehir'imize daha fazla güç katmaktadır. Bu tesis sayesinde hem üstat Necip Fazıl'ı hayırla yad edecek hem de buradan hizmet alan bütün gençlerimizin onu tanımasını sağlayacağız.

GÜNEŞ ÖZGÜR GAZZE İÇİN DOĞACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehm et Fatih Kacır: Kadın aktivite merkeziyle, spor tesisleriyle, kütüphanesiyle, sanat atölyeleriyle Başakşehirimize ve İstanbul'umuza hizmet edecek muazzam bir merkezin açılışındayız. Biz, biliyor ve inanıyoruz ki, bütün bu hizmetlerin neticesinde en büyük ödül Allah'ın rızası, milletimizin takdiri ve duasıdır. Bugün bilim ve teknolojideki üstünlüklerine güvenerek başkalarına zulmedenlerin, varacağı bir yer, elde edeceği hakiki bir netice yoktur. Kucaklarında bebeklerinin çıplak bedenleriyle feryad eden Gazzeli annelerin acıları, hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez, edilemez. Elbet gün yeniden aydınlanacak, güneş yeniden hür Filistin'in, özgür Gazze'nin üzerine doğacak.