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Giriş Tarihi: 29.5.2023 18:27 Son Güncelleme: 29.5.2023 18:33

Bilecik'te aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti

Bilecik'te aniden bastıran şiddetli yağmur kenti felç etti. Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ana giriş kapısından geçmek isteyen öğrenci ve diğer çalışanlar, sel nedeniyle içeriye ve dışarıya çıkmakta zorluk yaşadılar. Araçlar yollarda kalırken vatandaşlar CHP'li belediyenin yaşanan her selde yine sınıfta kaldığını anlattılar.

Ali OKTAY Ali OKTAY
Bilecik’te aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti

Bilecik'te dün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, hayatı felç etti. Şiddetli yağmur nedeniyle kentin çeşitli mahallelerinde su baskınları yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan Bilecikliler, her yağmur yağdığında aynı manzarayla karşılaştıklarını ve artık buna bir önlem alınması gerektiğini anlattılar. Öte yandan şiddetli yağmur, Bilecik'teki Şeyh Edebali Üniversitesi'ne girip çıkmak isteyenlere de zor anlar yaşattı. Ana giriş kapısından geçemeyenler, dolanmak zorunda kaldı.

Bazı araçlar da yollarda kaldı.

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Bilecik'te aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti
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