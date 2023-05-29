Bilecik’te aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti

Bilecik'te dün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, hayatı felç etti. Şiddetli yağmur nedeniyle kentin çeşitli mahallelerinde su baskınları yaşandı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan Bilecikliler, her yağmur yağdığında aynı manzarayla karşılaştıklarını ve artık buna bir önlem alınması gerektiğini anlattılar. Öte yandan şiddetli yağmur, Bilecik'teki Şeyh Edebali Üniversitesi'ne girip çıkmak isteyenlere de zor anlar yaşattı. Ana giriş kapısından geçemeyenler, dolanmak zorunda kaldı.
Bazı araçlar da yollarda kaldı.