Bilecik’te siyanür öldürmüştü: Kuyuya bu yüzden girmişler!

2 SUÇTAN SORUŞTURMA

Olayla ilgili 'taksirle ölüme neden olma' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılırken; 4 metrekare genişliğinde, 15 metre derinliğindeki kuyunun üzerinde halat mekanizması kurulduğu ve kazı amaçlı açıldığı belirlendi. AFAD görevlilerince kuyudan alınan numunenin yapılan incelemesinde; siyanür maddesine rastlanırken, Nihat Kalkandelen ile Abdullah Alkan'ın define aramak için kuyuya girdiği, siyanürü ise kazı sırasında duvarları yumuşatmak için kullandıkları saptandı.