Haberler Yaşam Haberleri Bilecik'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:49 Son Güncelleme: 17.12.2025 16:22

Bilecik'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Bilecik’te Suriye uyruklu Mahmud El-Hüseyin'in (19), sokak ortasında bıçaklanmış cesedi bulundu. Hüseyin’i öldürdüğü belirlenen arkadaşı Fırat Y. (18) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Bilecik’te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
  • ABONE OL

Bilecik'teki olay, dün gece Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'ine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, şahsın karın bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği Suriye uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Olayın aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışmalar, kısa sürede sonuç verdi. Yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin 18 yaşındaki Fırat Yakut olduğu tespit edildi.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kesici alet inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK!

Şahsın 2 Aralık günüde İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkiinde edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük H.K.A.'yı 'yan bakma' sebebiyle bıçaklamıştı.

GERİDE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIKLARI FOTOĞRAFLAR KALDI

Öte yandan Fırat Yakut'un öldürdüğü M.E.H. ile yakın arkadaş olduğu öğrenilirken, geriye sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kareleri kaldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilecik'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz