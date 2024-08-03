Bilgisayarını tamir ederken akıma kapılıp öldü

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akımdan etkilenen Hacı Ali Koç da ekiplerin müdahalesiyle kendine geldi. Hacı Ali Koç ile yakınları, İsmail Koç'un öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirenler, sakin ekipleri ve diğer yakınlarının müdahalesiyle sakinleştirildi. İsmail Koç'un cansız bedeni, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.