Bilim ve Teknoloji Fuarı Başkent’te düzenlenecek

Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü, "6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın 8-10 Şubat tarihlerinde Ankara'da toplanacağını açıkladı. "Gelecek İçin Teknolojiler" temasıyla gerçekleşecek fuar, başta savunma sanayi olmak üzere sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki akıllı çözüm teknolojilerini kapsıyor.

Kömürcü, yaptığı açıklamada, bilim ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla gerek akademik gerekse iş yaşamında değer üreten Ankara Bilim Üniversitesi'nin çalışma alanlarından birinin de üretim ve teknolojide verimliliği ve farkındalığı artırmak olduğunu kaydetti. Türk eğitim ve iş hayatına katkı sağlamaya devam etmek amacıyla "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı gerçekleştirdiklerini anlatan Kömürcü, "İlk olarak 2018 yılında Ankara'da düzenlenen fuarın, bu yıl altıncısı yine Ankara'da ve Türkiye'nin en büyük kongre ve fuar merkezlerinden olan ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde 8-10 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecektir" dedi.

"GELECEK İÇİN TEKNOLOJİLER"

"Gelecek İçin Teknolojiler" temasıyla gerçekleşecek olan 6.Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın başta savunma sanayi olmak üzere sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki akıllı çözüm teknolojilerini kapsadığını belirten Kömürcü, "TOGG, Aselsan, Havelsan, Tusaş, Samsung gibi 127 teknoloji üreten ve uygulayan kurum ve kuruluşun yer alacağı fuar etkinliğine katılım ücretsiz olacaktır. Fuarda firmaların yanısıra paneller, seminerler, sertifikalı eğitimler gerçekleştirilecektir" dedi.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞACAK

Fuarda TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Gain Yönetim Kurulu Başkanı Ferat Bilgin başta olmak üzere teknoloji dünyasından pek çok isim konuşması olarak yer alacak.