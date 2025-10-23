BİLSEM 2026 BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR! BİLSEM başvuruları ne zaman, ön değerlendirme sınav tarihi belli oldu mu?

Özel yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, uygun programlarla gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan ve bu doğrultuda özel eğitim hizmeti sunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), bu yıl da yoğun ilgi görüyor. BİLSEM sınavlarına katılmayı planlayan öğrenciler ve veliler, başvuru ve sınav tarihleri hakkında bilgi arayışına girdi. Peki, 2026 yılı BİLSEM takvimi açıklandı mı? Başvurular ne zaman başlayacak ve ön değerlendirme sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?
BİLSEM TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Geçen yıl BİLSEM takvimi, 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında "İl Tanılama Sınav Komisyonlarının Oluşturulması" ile başlamıştı. Ancak bu yıl için takvim ve kılavuz henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde 2026 BİLSEM takviminin açıklanması bekleniyor.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Geçen yıl ön değerlendirme randevuları 25 Kasım – 6 Aralık 2024 tarihleri arasında oluşturulmuş, ön değerlendirme uygulamaları ise 21 Aralık 2024 – 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da randevu ve sınav oturumlarının benzer tarihlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Kılavuz ve takvim yayımlandığında, 2026 tarihleri haberimize eklenecektir.