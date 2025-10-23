BİLSEM 2026 BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR! BİLSEM başvuruları ne zaman, ön değerlendirme sınav tarihi belli oldu mu?

Özel yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, uygun programlarla gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan ve bu doğrultuda özel eğitim hizmeti sunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), bu yıl da yoğun ilgi görüyor. BİLSEM sınavlarına katılmayı planlayan öğrenciler ve veliler, başvuru ve sınav tarihleri hakkında bilgi arayışına girdi. Peki, 2026 yılı BİLSEM takvimi açıklandı mı? Başvurular ne zaman başlayacak ve ön değerlendirme sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?