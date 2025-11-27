BİLSEM TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU! BİLSEM başvuruları ne zaman, ön değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini keşfetip geliştirmesi için kurduğu eğitim kurumları arasında yer alıyor. 2025-2026 eğitim yılı için öğrenci seçim ve yerleştirme takvimi, MEB tarafından hazırlanan kılavuzla açıklandı. Peki, BİLSEM başvuruları 2025-2026 döneminde ne zaman başlayacak?