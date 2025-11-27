Haberler Yaşam Haberleri BİLSEM TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU! BİLSEM başvuruları ne zaman, ön değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 21:53

BİLSEM TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU! BİLSEM başvuruları ne zaman, ön değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yetenekli öğrencileri keşfetmek ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla her yıl Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) başvurularını açıyor. Bu programa ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Süreç iki etapta ilerliyor: Öncelikle öğrenciler tablet üzerinden grup taramasından geçiyor, ardından başarılı olanlar yüz yüze bireysel değerlendirmeye çağrılıyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılı BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

BİLSEM TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU! BİLSEM başvuruları ne zaman, ön değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini keşfetip geliştirmesi için kurduğu eğitim kurumları arasında yer alıyor. 2025-2026 eğitim yılı için öğrenci seçim ve yerleştirme takvimi, MEB tarafından hazırlanan kılavuzla açıklandı. Peki, BİLSEM başvuruları 2025-2026 döneminde ne zaman başlayacak?

BİLSEM TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci aday gösterme süreci, öğretmenler tarafından e-Okul sistemi üzerinden doldurulan gözlem formları ile başlıyor. 2025-2026 yılı BİLSEM takvimi ise şu şekilde:

21-27 Kasım 2025: 1., 2. ve 3. sınıf öğretmenleri aday gösterme için gözlem formlarını dolduracak.

28 Kasım - 08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamaları için randevular oluşturulacak.

09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri yayımlanacak.

15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026: Ön değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

27 Şubat 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM BİREYSEL SINAVI NE ZAMAN?

30 Mart 2026 tarihinde, bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
06 Nisan – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak.
BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
BİLSEM TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU! BİLSEM başvuruları ne zaman, ön değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz