Bakan Tunç’tan net mesaj: Yargının itibarına gölge düşürülmesine müsaade yok

28. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. Dönem İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlendi. Kura töreni öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcılarımızın, kura töreni vesilesiyle yaşadıkları heyecanı paylaşmak, Ve bu gurur dolu anlarına eşlik etmek için Milletin Evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir aradayız" ifadelerini kullandı.

BİN 351 HÂKİM VE SAVCIMIZIN MESLEK YOLCULUKLARINDA YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ

Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen genç hakim ve savcıların yeni görev yerlerinin belirleneceği kura törenine katılan Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz eden Bakan Tunç, "Bugün, adaletin yükünü omuzlamaya hazır, 28'inci adli yargı döneminden 712 hâkim, 492 Cumhuriyet Savcısı, 18'inci idari yargı döneminden 147 hâkim olmak üzere 1.351 hâkim ve savcımızın meslek yolculuklarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Zorlu sınavlardan, yoğun eğitimlerden ve disiplinli staj süreçlerinden geçerek, bugün kıymetli ailelerinin ve milletimizin gurur kaynağı hâline gelen tüm yargı mensuplarımızı tebrik ediyorum. Bugünlere gelirken, hayallerinizi sırtlayan, dualarıyla daima yanınızda duran, emek ve desteklerini sizlerden esirgemeyen kıymetli ailelerinize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sizlere rehberlik eden fedakâr hocalarınıza ve meslek ufkunuzu genişleten büyüklerinize en içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Onların size duydukları bu güven ve inanç, bugün burada hepimiz için ayrı bir iftihar vesilesidir" ifadelerini kullandı.

"ADALETİN TERAZİSİNİ ŞAŞIRTMAMAK İÇİN ORTAYA KOYACAĞINIZ HER EMEK, BU MİLLETE BIRAKACAĞINIZ EN KIYMETLİ MİRAS OLACAKTIR"

Adaletin tesisine kendini adayan; millet adına hüküm verme sorumluluğunu onurla üstlenen hâkim ve savcıların, yargı teşkilatına güç ve nitelik katacağına yürekten inandığını söyleyen Tunç, "Adalet, insanın yeryüzündeki yürüyüşüne anlam kazandıran; hakkı ve hakkaniyeti merkeze alan kutlu bir ilkedir. Adalet, insan onurunu korumak, hak edene hakkını vermektir. Devletin en yüce erdemi olan adalet, milletin en sağlam dayanağıdır. Hukuk Devletinin olmazsa olmaz şartı olan yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını ayakta tutan en büyük güvence, kürsüde vakarını koruyan, meslek onurunu her şeyin üzerinde tutan hâkim ve savcılarımızdır. Bugün, yargı ailesine katılan genç yargı mensuplarımız, bu kutlu sorumluluğun yeni taşıyıcıları olarak adaletin sesine güç katacak, mazlumun duasına layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışacaksınız. Adaletin terazisini şaşırtmamak için ortaya koyacağınız her emek, bu millete bırakacağınız en kıymetli miras olacaktır" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI YOLCULUĞU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE BAŞLADI

23 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılının yolculuğunun başladığını ifade eden Tunç, "Sayın Cumhur Başkanım Adaletin hakkıyla tecellisi için gerekli olan tüm temel kanunların yenilenmesine öncülük ettiniz. Yargının insan kaynağı kapasitesini yükselttiniz. Yargı sisteminin fiziki imkanlarını, bilişim sistemleriyle, teknolojinin tüm avantajlarıyla donatarak güçlendirdiniz. Siz; adaleti, yalnızca köhne binalardan, merdiven altı duruşmalardan kurtarmakla kalmadınız, Yargıyı; vesayetçi ve darbeci anlayışın arka bahçesi olmaktan çıkararak milletin yargısı haline getirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz reformlarla temel hak ve özgürlükleri genişlettiniz, Ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturarak, Demokratik Hukuk Devletini tahkim ettiniz. Bugün hatırlamak bile istemediğimiz; "Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor" diyen 27 Mayıs'ın yargı anlayışını, "Bir sağdan bir soldan astık" diyen 12 Eylül'ün adalet anlayışını, Postmodern darbecilerin karşısında 'hazırolda' duran 28 Şubat'ın hukuk anlayışını tarihe gömerek, 15 Temmuz gecesinde, demokrasi ve milli irade düşmanlarının karşısında milletiyle birlikte dimdik duran bir adalet anlayışının ve yargı sisteminin hakim kılınmasına liderlik ettiniz" diye konuştu.

"HİÇ KİMSENİN HUKUKU SABOTE ETMESİNE, ADALETİN İTİBARINA GÖLGE DÜŞÜRMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Bugün; ilk derecesiyle, istinafıyla, yüksek yargısıyla, Yargı Sisteminin Milli iradeye saygı duyan, Hukukun üstünlüğüne inanan, Darbeciden de hesap soran, vesayetçiden de hesap soran, Yolsuzluk yapandan da hesap soran, tarafsız ve bağımsız bir anlayışa kavuştuğunu söyleyen Bakan Tunç, "Bu sağlam duruşun, sahadaki uygulayıcıları olan Hâkim ve savcılarımız, adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi için ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Bütün bu fedakârlığa rağmen; kimi çevrelerin devam eden soruşturma ve kovuşturmalardan hareketle, yargıyı yıpratma amacı güden mesnetsiz ve manipülatif söylemler ürettiğini görüyoruz. Yargı kararları elbette eleştirilebilir. Yapıcı eleştiriler, hukukun ruhunu besler, yargının terazisini daha adil hale getirir. Ancak unutulmamalıdır ki; Hâkim ve savcılarımızı hedef gösteren, yargı mensuplarımızın itibarını zayıflatmaya çalışan hiçbir girişim, "ifade özgürlüğü" perdesiyle haklı gösterilemez. Adaletin omurgasını oluşturan yargıyı, yıpratmaya çalışanlara karşı tavrımız nettir: Hiç kimsenin hukuku sabote etmesine, adaletin itibarına gölge düşürmesine asla müsaade etmeyiz. Yargı, doğru bildiğinden şaşmadan, adaletin tecellisi ve milletimizin adalete olan güvenini tahkim etmek için fedakarca çalışmaya devam edecektir" dedi.

264 HEDEF BİRER BİRER HAYATA GEÇİYOR

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılının Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan 264 faaliyeti birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Tunç, "Hukuk eğitiminin kalitesini yükseltmekten, kurumsal ve insan kaynağı kapasitesini güçlendirmeye; Ceza adaleti sisteminin etkinliğini arttırmaktan, adalete erişimi kolaylaştırmaya varıncaya kadar bir çok adımı attık, bundan sonra da kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ADALET GECİKMEZ, ADALET EĞİLMEZ, ADALET KORKUYA TESLİM OLMAZ

Konuşmasında Hakim ve Savcılara seslene Bakan Tunç, "Kıymetli Genç Hakim ve Savcılarımız, Birazdan çekilecek kurayla yeni görev yerleriniz belirlenecek. Sizler, gittiğiniz her yerde önce adaletin vakarını, sonra bu büyük milletin onurunu temsil edeceksiniz. Şunu asla unutmayın. Adalet gecikmez, Adalet eğilmez, Adalet korkuya teslim olmaz. Adalet, sizin kaleminizde bir emanet, sizin duruşunuzda namusunuzdur. Aziz milletimiz sizden, hakkı teslim ederken titiz, adaletli, hakkaniyetli bir duruş beklemektedir. Sizler; Adaletin Türkiye Yüzyılındaki en güçlü temsilcileri olacaksınız, bu yüzyılı Adalet Yüzyılı yapacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle; Adaletin tecellisi için gece gündüz demeden, fedakârca çalışan hakim ve savcılarımıza, avukatlarımıza, adliye çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yargı teşkilatımıza taze kan olacak siz değerli hakim ve savcılarımıza görev yerlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlere, ailelerinizle birlikte sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum" dedi.