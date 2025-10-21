Bin kişiyi zehirleyen döner davasında karar!

Körfez Güney Mahallesi'nde faaliyet gösteren döner salonunda 2 Nisan 2025'te meydana gelen olayda, Yüzlerce kişi, yedikleri dönerin ardından hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan çok sayıda vatandaşın şikâyeti üzerine işletme sahibi E.T. ve ustası K.Y. tutuklandı.999 kişinin etkilendiği ve şikayetçi olduğu olayla ilgili İlk duruşma geçtiğimiz ağustos ayında görüldü. 4 Eylül'deki ikinci duruşmada ise sanıklar tahliye edildi. Ancak Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklu sanıklar hakkında tutuklama kararı yeniden çıkarıldı.

CEZAYLA BİRLİKTE TAHLİYE

Olayla ilgili bugün Körfez Adliyesinde görülen karar duruşmasında ise mahkeme heyeti, E.T. ve K.Y.'yi "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 1 ay, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan ise yine 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti. Cezalarda takdiri indirim uygulandı. Ayrıca sanıklara 83 bin 300 TL idari para cezası kesildi. Mahkeme, sanıkların cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verdi.