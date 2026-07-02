Binadan kopan beton parçaları aracı ezdi

Fatih
'te 3 katlı binanın çatısından zemine düşen beton parçaları vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle sokağa düştü. Beton parçalarının üzerine düştüğü bir otomobil ile motosiklet ezildi. Mahalle sakinleri durumu, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de inceleme başlattı.