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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Binadan kopan beton parçaları aracı ezdi

Binadan kopan beton parçaları aracı ezdi
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Fatih'te 3 katlı binanın çatısından zemine düşen beton parçaları vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle sokağa düştü. Beton parçalarının üzerine düştüğü bir otomobil ile motosiklet ezildi. Mahalle sakinleri durumu, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de inceleme başlattı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#FATİH

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Binadan kopan beton parçaları aracı ezdi
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