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Giriş Tarihi: 27.12.2024 08:49 Son Güncelleme: 27.12.2024 09:38

Bingöl Valisi Usta’dan Erzurum’da Turkuvaz Medya’ya ziyaret

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Erzurum'da Turkuvaz Medya Temsilciliğini ziyaret etti. Turkuvaz Medya Bölge Sorumlusu İsmail Arslan tarafından karşılanan Vali Usta'ya, Sabah Gazetesi Bölge Muhabiri Ayşe Nur Erdoğdu ve A Haber Bölge Muhabiri Esra Arpa da eşlik etti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Bingöl Valisi Usta’dan Erzurum’da Turkuvaz Medya’ya ziyaret

Ziyarette, Türkiye'nin tek gazete dağıtım firması olan Turkuaz Medyanın 81 İl, 922 ilçe de 365 gün belli bir nizam, intizam ve fedakarlıkla yapılan lojistik ve nakliye işlerinin yanı sıra, gazete ve TV haberleri, görsel ve yazılı basının önemi üzerine bilgi ve fikir alış verişinde bulunuldu. Vali Usta, Turkuvaz Medya'nın sektörde öncü bir rol oynadığını belirterek, yazılı ve görsel basının önemine vurgu yaptı. Medyanın, kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinde oynadığı kritik rolün önemi bir kez daha dile getirildi.

Vali Usta, görüşme sırasında, yerel ve ulusal medyanın uyumlu bir şekilde çalışmasının önemini vurguladı. "Yerel medya, toplumun nabzını tutan ve yerel değerleri öne çıkarır. Ulusal medya ise bu değerlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Turkuvaz Medya, bu dengeyi başarıyla yürütüyor" diyen Vali Usta, basın mensuplarına teşekkür etti. Turkuvaz Medya Bölge Sorumlusu İsmail Arslan, sadece lojistik anlamda değil, haber dağıtımı ve medya sektörünün gelişimi için de yoğun bir çaba harcadıklarını ifade etti. "Bölgemizdeki olayları en doğru ve en hızlı şekilde kamuoyuna aktarmak, bizim öncelikli hedefimizdir" diyen Arslan, medya mensuplarının bu konuda büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretin sonunda, karşılıklı hediyeleşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Vali Usta, Turkuvaz Medya temsilcilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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Bingöl Valisi Usta’dan Erzurum’da Turkuvaz Medya’ya ziyaret
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