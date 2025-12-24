Bingöllü Uzman Çavuş Taner Arı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

13.Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde Irak'ın kuzeyinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Taner Arı'nın naaşı, karayoluyla Bingöl'e getirildi. Arı için Solhan ilçesinde düzenlenen cenaze töreni, Solhan Devlet Hastanesi morgundan naaşın alınmasıyla başladı.

Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşınan Taner Arı, buradan ilçe merkezinde bulunan Merkez Camii'ne getirildi. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, askeri erkan, Arı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Taner Arı'nın naaşı, dualar eşliğinde Yeni Mahalle Bazmana Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Arı'nın naaşına sarılı Türk bayrağı, törenin ardından babası Asaf Arı'ya teslim edildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13. Komando Tugay Komutanlığı Kuzey Irak Hareket alanında görevli, Solhan nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Taner Arı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.