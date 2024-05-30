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Giriş Tarihi: 30.5.2024 10:41 Son Güncelleme: 30.5.2024 11:28

Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 100 milyon lira olan 22 bin 951 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 20 bin 702 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beykoz ve Fatih İlçeleri'nde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yasa dışı yollarla ülkemize getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden beş kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira değerinde olan 22 bin 951 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 20 bin 702 gümrük kaçağı kol saati, 169 gümrük kaçağı duvar saati ele geçirildi.

Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… | Video

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Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira…
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