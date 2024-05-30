İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beykoz ve Fatih İlçeleri'nde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yasa dışı yollarla ülkemize getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden beş kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira değerinde olan 22 bin 951 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 20 bin 702 gümrük kaçağı kol saati, 169 gümrük kaçağı duvar saati ele geçirildi.



Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… | Video