Binlerce sahte tıbbi ürün ele geçirildi

İstanbul Bakırköy, Kadıköy ve Fatih'teki bazı tıbbi malzeme satan dükkânlara operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarca binlerce sahte tıbbi ürüne el konuldu. Bazı tıbbi cihazların yurtdışından yüksek miktarlarla ülkeye girişinin olduğu, bu nedenle sahtelerinin üretilip orijinalmiş gibi satışa konulduğu belirlendi. Dükkanların işletmecilerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, sorumlular ayrıca idari para cezasına çarptırıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında satılan ürünlerin asıl muhataplarına haber verildiği ve ürünlerinin kopyalanarak satışa hazır hale getirildiği bilgisi verildi.