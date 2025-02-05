Binlerce yıllık fosiller tespihe dönüşüyor

Kırşehir'in tarihi Zanaatkarlar Çarşısı'nda tespih üretimi yapan Savaş Çiftçi, nesli 5 bin 600 yıl önce tükenen mamutların fosilleşmiş dişlerinden hazırladığı tespihlerle koleksiyoncuların ilgi odağı oldu. Yıllarını tespih yapımına adayan Çiftçi, mamut dişi tespihlerin hem tarihi hem de estetik bir değer taşıdığını belirterek, bu ürünlerin özel siparişle üretildiğini ifade etti. Mamut dişi tespihlerin işçilik ve dayanıklılığıyla öne çıktığını söyleyen tesbih ustası Çiftçi; "Mamut dişi tespihler, yüzyıllar önce nesli tükenmiş mamutların fosilleşmiş dişlerinden elde edilen çok nadir bir üründür. Tespih yapımında yalnızca dişin iç kısmını kullanıyoruz.Kütlesel olarak ağaca benzer bir yapıya sahiptir ancak elinize aldığınızda çok daha ağır bir his verir."dedi.

"KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ"

Fiyatları birkaç bin liradan yüz binlerce liraya kadar çıkabilen bu tespihlerin kuşaktan kuşağa aktarılabilecek kadar dayanıklı olduğunu vurgulayan Çiftçi mamut dişi tesbihlerin koleksiyoncuların gözdesi haline geldiğini belirtti. "Mamut dişi, sıradan bir fildişi değildir. Daha sert ve dayanıklıdır. Bu yüzden koleksiyoncuların gözdesi haline geliyor. Her biri geçmişin izlerini taşır ve bu özelliğiyle manevi bir değer de taşır.

Tespih severler için mamut dişi, paha biçilemez bir hazine niteliğindedir. Fiyatları15.000 TL'den başlayıp, işçilik ve tasarıma bağlı olarak 80.000 TL'ye kadar çıkabildiğini görülmektedir.Her biri özel bir işçilikle hazırlanıyor ve koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor." dedi.