Bir ’ALO’ya 23 milyon kaptırdılar

Her geçen gün artan telefon dolandırıcılığı mağdurlarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü'nde iş insanı M.A.Ö., 6 Ekim günü kendisini arayıp polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından hedef alındı. "Adınız bir örgüt soruşturmasına karışmış. Masum olduğunuzu biliyoruz, elinizdeki ziynet eşyası ve nakit paraları güvence altına almamız gerekiyor" sözlerine inanan M.A.Ö., dolandırıcının belirlediği adrese içinde 7 milyon 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan poşeti teslim etti.

İKİ KERE DOLANDIRDILAR

Olay bununla sınırlı kalmadı. Aradan 10 gün geçmeden 17 Ekim'de M.A.Ö.'nün eşi Z.Ö. de benzer bir telefon aldı. Aynı cümlelerle kurulan tuzağa ikinci kez düşen çift, kendilerine iletilen 7 farklı hesaba toplam 16 milyon lira yatırdı. Böylece karı koca, 10 günde toplam 23 milyon 250 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden çift, şikâyetçi oldu. Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Parayı teslim almaya gelen 18 yaşındaki İ.T. ve 17 yaşındaki A.E.H. ile dolandırıcılara ait hesaplara para girişi olduğu belirlenen O.D. ve M.A.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden 18 yaşındaki İ.T. tutuklanırken diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.