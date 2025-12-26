Bir annenin feryadı: Hanginize yanayım yavrularım

Adana'da önceki gece Kızı Derin (13) ile engelli oğlu Doruk'u (11) tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son veren İbrahim Kiracı'nın (46), korkunç olayı işledikten sonra ev sahibini arayıp "Çocuklarımı öldürdüm, gelin cenazelerini alın" dediği öğrenildi. Evde bulunmayan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis iki çocuk ile aynı tabancayla yaşamına son veren babanın cansız bedenleriyle karşılaştı. İbrahim Kiracı'nın bir süre önce eşinden boşandığı ve bu yüzden bunalıma girerek olayı gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor.Mezarlıkta çocuklarının cenazelerine sarılan anne Nazan Kiracı'nın (42), "Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma? Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzeli yavrularım. Hanginize yanayım yavrularım? Bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.