Araç satın alırken veya kullanırken, aracın hangi çekiş sistemine sahip olduğunu bilmek önemlidir. Özellikle zorlu arazi koşullarında, karlı veya kaygan zeminlerde 4x4 bir araç, 4x2 (iki tekerlekten çekiş) bir araca göre önemli avantajlar sunar. Daha iyi yol tutuş ve zorlu engelleri aşma kabiliyeti gibi özellikler sunabilmektedir. Bir arabanın 4x4 olduğu nasıl anlaşılır, 4x4 araba farkı nedir, nasıl anlaşılır sorularına cevap verebilmek için bu sistem hakkında biraz daha derinlemesine bilgiye ihtiyaç vardır.
1. Aracın Teknik Bilgilerine Bakarak
En güvenilir yöntem, aracın ruhsatı, teknik kitapçığı veya üretici web sitesindeki özellikler bölümünü incelemektir.
2. Vites Konsolu veya Gösterge Paneli
Birçok 4x4 araçta sürücüye çekiş sistemiyle ilgili kontrol sağlamak amacıyla özel butonlar veya modlar bulunur:
3. Alt Takım ve Şaft Kontrolü (Görsel İnceleme)
4. Sürüş Testi ile Anlama (Fiziksel Tepki)
4x4 (dört tekerlekten çekiş) sistemi, motorun ürettiği gücün aynı anda aracın dört tekerleğine de iletilmesi prensibine dayanır. Bu durum, aracın çekiş gücünü artırır ve farklı zemin koşullarında daha iyi bir yol tutuş sağlar. 4x2 (iki tekerlekten çekiş) sisteminde ise motor gücü genellikle sadece ön veya sadece arka tekerleklere iletilir. Birçok 4x4 araç, farklı yol koşullarına uygun olarak ayarlanabilen çeşitli sürüş modlarına sahiptir (örneğin 2H, 4H, 4L). Bu sayede sürücü, ihtiyacına göre çekiş sistemini optimize edebilir.