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Giriş Tarihi: 18.5.2022

Bir demet kırmızı gülle 1.5 milyon dolandırıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bir demet kırmızı gülle 1.5 milyon dolandırıldı
Adana'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapısı çalınan 55 yaşındaki 4 çocuk annesi Şükran Candan, karşısında elinde bir demet kırmızı gül olan kurye gördü. Gülleri çocuklarının gönderdiğini söyleyen kurye, çiçekleri teslim ettiğine dair belge imzalattı. Akşam eve gelen çocuklarının kendisine çiçek göndermediğini öğrenen Candan, paniğe kapıldı. Geçtiğimiz ay, kiracısı olan Halil B.'nin birlikte yaşadığı Nuray F., Candan'ın evine gelip Halil B.'nin insanları dolandırdığını söyledi. Nuray F.'nin anlattıklarından da şüphelenen Şükran Candan, 25 Nisan'da kızı ile birlikte e-devlet hesabına girdiğinde adına açılmış icra dosyasını görünce şoke oldu. Hemen avukata giden Candan ailesi, Halil B.'nin 95 bin dolarlık (1.5 milyon lira) senet için alacağı karşılığında Şükran Candan'ın 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi. Halil B.'yi arayan aile, "Ben annenize 95 bin dolar verdim" cevabını alınca avukatları aracılığıyla da haczi durdurup karşı dava açtı. Candan, "O imza, hayatımı kararttı. Şikâyetçiyim" dedi.

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Bir demet kırmızı gülle 1.5 milyon dolandırıldı
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