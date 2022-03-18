Bir döndü pir döndü

Megakent İstanbul, son yılların en sert kışını yaşıyor. Aybar kar fırtınasının ardından kar yağışı kent genelinde yine etkisini gösterdi. Meteoroloji, 20 santimin üzerinde kar beklendiğini açıkladı. Valilik peş peşe yeni tedbirler aldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a tarihinin en soğuk kış aylarından birini yaşatan Aybar kar fırtınasının ardından kar yağışının megakent İstanbul'a geri döneceğini duyurmuş ve kent genelinde dün için sarı, bugün için ise turuncu alarm verilmişti.
20 santimin üzerinde kar kalınlığının oluşmasını bekleyen Meteoroloji'nin açıklamasına göre bugün kar yağışı etkisini daha da artırarak yarın öğleye kadar iç ve yüksek kesimler ağırlıklı olmak üzere yoğun olacak. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
OKULLAR YİNE TATİL
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Valiliği de aldığı tedbirleri peş peşe açıkladı. İstanbul'da dün okullar ve kreşler tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve malul personel idari izinli sayıldı. Uyarıların ardından beklenildiği gibi milyonlarca İstanbullu güne kar manzarasıyla uyansa da yağan miktarın bir önceki yağışa oranla az olması nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün için turuncu alarm verildiğini belirterek, "03.00- 06.00 saatleri arasında kar, 06.00-24.00 saatleri arası ise kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.
233 UÇAK SEFERİ İPTAL
Karayolunda ana arterlerde cılız kalan kar, ulaşımda da herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan uçak seferleri sorunsuz şekilde gerçekleştirilirken tedbir amaçlı olarak 233 uçak seferi iptal edildi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcuları uyararak, havalimanına gelmeden önce uçuşlarla ilgili havayolu şirketleri ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini istedi.